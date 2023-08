Allarme manutenzione sulle strade collinari

Ancora segnalazioni di collegamenti problematici nelle zone periferiche collinari del comune di Pistoia. Dopo la vicenda, raccontata sulle nostre colonne, dell’impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere un abitato nei pressi di Sammommé, arrivano nuove denunce sulle condizioni di alcune strade comunali. A farsene portavoce questa volta è Lorenzo Boanini (nella foto), consigliere comunale del Partito Democratico. "Vari residenti delle zone di Sammommè e dell’abitato di Villa di Sopra mi riportano forti lamentele a seguito di alcune situazioni che si sono venute a creare nel tempo e ormai non più accettabili – dice –. Le strade sono diventate talmente improponibili che se non verrà invertita la rotta nemmeno i mezzi di soccorso riusciranno ad arrivare a destinazione quando chiamati". Come nel caso della segnalazione che abbiamo riportato nei giorni scorsi. Boanini dichiara di aver chiesto conto a varie riprese, anche con documenti ufficiali, all’Amministrazione, ma che quest’ultima "ancora una volta si dimostra sorda ai problemi locali e lascia nel più profondo sconforto questi cittadini, spesso anziani, spesso soli".

Anche Enrico Masala, residente nell’abitato di Case Bruni-Case Vezzosi, mostra risentimento per una situazione ormai immobile da mesi. "Da tempo ha chiesto all’"mministrazione di risistemare in maniera decorosa la strada comunale che porta fino al loro borgo – racconta l’esponente dem –. Si è addirittura messo a disposizione per la manovalanza, come già sta facendo per tenere puliti i lati della strada dai cigli boschivi" La paura di Masala è per gli anziani che vivono lì, perchè a breve una semplice automedica non potrà arrivare a soccorrere nessuno in caso di emergenza. Gli fanno eco, dal piccolo borgo di Villa di Sopra, Stefano e Angelo Pini. "Per accedere al nostro abitato e alla parte inferiore di Corbezzi ci sono due possibilità – spiegano i fratelli –, una da nord passando sotto la ferrovia, ma il passaggio è molto stretto e basso, oppure da sud, ma la salita è diventata completamente usurata. Pensate che una volta i dipendenti Enel sono dovuti rientrare alla base per cambiare mezzo e prenderne uno con le 4 ruote motrici e tassellate per fare presa sull’asfalto. Insomma oltre i soliti noti problemi, tra cui la mancata pulizia delle fosse e anche la difficoltà di raggiungere questi due borghi dai mezzi di soccorso. Ci chiediamo se il futuro ci riservi essere isolati – concludono – e questa preoccupazione l’abbiamo fatta presente settimane fa in un incontro con l’assessore Bartolomei. Ma purtroppo siano ancora nel buio più assoluto".

Gabriele Acerboni