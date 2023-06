Allarme droga I controlli tra parchi e scuole

Sono giorni di lezioni finite per gli studenti di tutta Italia e, di conseguenza, c’è più tempo per lo svago, per il tirar tardi la sera ed anche per alcune situazioni al limite. Le scuole, però, non sono chiuse visto che ci sono le attività di fine anno scolastico e, soprattutto, ci si prepara per il via degli esami di maturità. Per questi motivi ieri, giovedì 15 giugno, la polizia di Stato, nell’ambito del contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti ha effettuato – in stretta sinergia con il dirigente scolastico dell’istituto Einaudi, Elena Pignolo – servizi mirati all’interno della scuola di via Pacinotti, a due passi dalla stazione ferroviaria, con la presenza dell’ausilio di Yeti, ovvero l’unità cinofila in servizio al comando della polizia municipale di Pistoia. Non ci si è limitati soltanto all’istituto superiore, visto che i controlli hanno riguardato anche la zona della stazione, la Galleria nazionale che da poco tempo è stata riqualificata, il parco di Montuliveto ed il parco di piazza della Resistenza, da sempre uno dei luoghi di maggiore spaccio di tutta la città. Non è comunque un punto di arrivo quello che si è verificato in queste ore, ma soltanto la tappa di un percorso visto che i controlli disposti dalla Questura di Pistoia proseguiranno anche nelle prossime settimane nei principali luoghi di aggregazione giovanile con lo scopo di disincentivare tali attività illecite nell’ambito dell’operazione "Estate sicura".

S.M.