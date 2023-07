Allarme caldo Il vademecum per sopravvivere

Una emergenza di stagione, sì. Ma da non sottovalutare. L’estate sta per farsi rovente: per oggi e domani sono attese le temperature più "estreme". La Società della salute pistoiese mette in guardia gli anziani, ma non solo. Perché il problema può riguardare tutti e molto dipende dalla nostra condizione fisica ma anche dalle nostre (cattive o meno) abitudini. "Il caldo – evidenzia Anna Maria Celesti, presidente della Sds – causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Fondamentale per tutti è bere molto, per reidratarsi e contrastare la perdita dei liquidi e dei sali minerali con la sudorazione". È soltanto una parte delle regole da tener ben presenti.