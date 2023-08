Allargamento della strada regionale "Pronti a fermare il traffico pesante"

"Un’operazione importante per il territorio, che dovrà necessariamente essere portata avanti con il supporto della Regione. E se quest’ultima condizione dovesse venire meno, siamo pronti a limitare la circolazione dei mezzi pesanti, tramite un’ordinanza". Lo ha ribadito il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi, a rimarcare quanto la maxi-operazione legata alla viabilità di Ponte a Serravalle venga reputata un’opera fondamentale. Proprio in una delle scorse sedute, il consiglio comunale aveva oltretutto approvato all’unanimità la mozione sull’argomento presentata dalla consigliera di Uniti per Serravalle Silvia Chiti, che impegna l’amministrazione comunale a sollecitare Regione Toscana a dare un seguito concreto all’impegno finanziario promesso per l’allargamento della carreggiata della 435 e della messa in sicurezza del ponte sul fiume. L’intervento, tutt’altro che banale, considerando i circa 4 milioni di euro di costo previsti dal progetto preliminare che il Comune conta di coprire con contributi o finanziamenti regionali.

A questo proposito, Lunardi ha esternato l’intenzione di scrivere al governatore Eugenio Giani e all’assessore regionale Stefano Baccelli, per chiedere loro di presenziare a un incontro pubblico da organizzare a Serravalle che dovrà servire per spiegare il piano ai cittadini. I lavori dovranno interessare la Strada Regionale 435 e prevedono anche un intervento sul ponte, con il raddoppio della carreggiata: da sette metri di larghezza a quattordici.

Il disegno prevede una rotatoria e dei marciapiedi, per uno svincolo che dovrà consentire l’immissione dei veicoli in sicurezza su via Marlianese. Sarà proprio "sicurezza" la parola d’ordine. Obiettivo ultimo è armonizzare la circolazione dell’area, riducendo sensibilmente il rischio di incidenti stradali. "La regionale 435 sopporta un traffico di automezzi pesanti e di trasporto pubblico non più sostenibile – afferma l’assessore alla viabilità e al traffico Maurizio Bruschi –, inoltre, sempre più spesso sulla viabilità ordinaria si riversano i flussi di traffico in uscita dall’A11 a causa di blocchi di vario tipo. La strada non è più idonea alle esigenze attuali perché stretta e ormai insicura, visti gli incidenti stradali che vi si verificano".

Giovanni Fiorentino