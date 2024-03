Allagamenti. I privati saranno presto all’opera

"I lavori di competenza dell’amministrazione sul fosso Castel Biagini sono stati eseguiti nei tempi e nei modi previsti. E i privati che devono completare le opere, per circa 40 metri lineari nel tratto a monte in continuità col nostro tombamento, hanno già predisposto un progetto autorizzato dal Genio Civile. La loro intenzione è di far partire e realizzare l’opera entro l’anno". Lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini, facendo il punto sulla questione degli allagamenti di via Castelnuovo e via IV Novembre nei giorni scorsi (sulle quali aveva posto l’accento Serravalle Civica). Gli abitanti avevano lamentato criticità emerse da anni e che si ripetono con piogge abbondanti. Il Comune era intervenuto già nel 2021, eseguendo una serie di lavori. A breve dovrebbero intervenire anche i titolari dei terreni privati coinvolti. "Capisco le istanze e le preoccupazioni dei cittadini, con i quali abbiamo avuto più di un confronto – ha aggiunto Gargini – ma abbiamo ereditato una situazione complicata: i permessi per numerosi insediamenti civili, artigianali e industriali rilasciati al tempo hanno compromesso un corretto accesso ai mezzi d’opera per la risagomatura e pulizia dell’alveo". L’assessore ha proseguito facendo sapere di essere in contatto con la Regione e con il Consorzio, sulla questione e che la giunta Lunardi ha provveduto a commissionare uno studio. "Uno studio su quel bacino idrografico ci permetterà di capire anche come compensare e ridurre i fenomeni di ruscellamento – ha concluso – che si innescano a monte degli interventi di cui si parla per saturazione veloce dei terreni, e che non trovando un corretto deflusso si sommano ai problemi del Castel Biagini, creando i disagi lamentati alle vie e alle abitazioni poste a valle".

G.F.