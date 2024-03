Alla scoperta di un bestiario fantasioso e mostruoso. Le opere di Raffaello Becucci sono "Insettitudine"

Onnipresenti, pur se discreti, coabitanti di uno spazio che viviamo quotidianamente e per questo capaci talvolta di catturare la nostra attenzione con le loro minuscole azioni: svolazzare, ronzare. È dedicata agli insetti la nuova mostra negli spazi espositivi della Biblioteca San Giorgio che aprirà questo sabato alle 17. "Insettitudine" questo il titolo della mostra, protagonista Raffaello Becucci coi suoi disegni, mezzo prediletto dell’artista fiorentino classe ’81. Ricorrente nel suo disegnare il tema del ‘mostruoso’: recuperando l’estetica dei bestiari medievali, l’artista realizza una sorta di personale mondo perduto, abitato da bizzarrie zoologiche, ma anche da demoni ed angeli ribelli, in un gioco di rimandi e citazioni. Ed è per questo che, parallelamente, realizza lavori raffiguranti anatomie umane: ispirandosi alle illustrazioni dei manuali di chirurgia, pure in questo caso l’artista elabora, trasformando, tirando fuori simboli. Dal 2021 si dedica anche alla critica cinematografica, organizzando incontri. "Disegnare – spiega Becucci - è un rito a cui non posso sottrarmi. Non c’è nessuna novità: disegnare, dipingere per raccontare qualcosa, mettere su carta, come se stessi esplorando territori lontani, che però si trovano proprio dietro l’angolo… Così, nelle ore che trascorro allo studio, la mia attenzione (o distrazione) si pone su coloro che abitano questo luogo, presenze ormai abituali, gli insetti. Sono stordito da certe presenze, così era inevitabile lavorare su di essi. Un po’ per gioco, un po’ perché mi piace sempre scarabocchiare ho deciso di realizzare dei piccoli lavori su carta, quasi dei codici miniati, continuando un ipotetico bestiario su cui lavoro da anni".

l.m.