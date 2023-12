’Alla scoperta del paesaggio’: oggi la presentazione. Un ricco calendario di seminari e visite guidate

Sulla Montagna Pistoiese il paesaggio montano e collinare è il frutto dell’intenso lavoro di generazioni di tecnici e maestranze forestali impegnati nella realizzazione di muri di sostegno, briglie, messa a dimora di milioni di piantine, costruzione di strade forestali e edifici di servizio. "Per connettere la memoria dei luoghi e delle persone alle sfide ambientali del futuro – si legge nella presentazione – , l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Pistoia e l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese organizzano un calendario di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio e dell’ambiente della Montagna Pistoiese. Una serie di appuntamenti, seminari e visite guidate, in programma nel 2024, a pochi mesi dal centenario della promulgazione del Regio Decreto Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (30 dicembre n. 3267, noto anche come Legge Serpieri). L’iniziativa, a ingresso libero, sarà presentata al pubblico oggi, giovedì 28 dicembre alle 18, nella sede dell’Ecomuseo, a Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, Gavinana Pistoia). Storici, tecnici forestali e funzionari si confronteranno sul valore e la responsabilità della cura del territorio. Nella Montagna Pistoiese migliaia di uomini e donne sono stati coinvolti nel lavoro di modellamento del paesaggio montano e collinare, operando a partire dall’attuazione della Legge Serpieri, per oltre trent’anni, fino alla successiva Legge sulla Montagna e fino ai giorni nostri, con la nascita delle Comunità Montane e le Unioni dei Comuni.