Alla scoperta del Jpl Nasa Un’occasione spaziale per i ragazzi del Fedi Fermi

Nove giorni negli Stati Uniti per vedere da vicino…un sogno. Non si può descrivere altrimenti il viaggio d’istruzione che, alla fine del mese di aprile, 24 studenti dell’ITTS "Fedi-Fermi" di via Panconi a Pistoia hanno portato a compimento stazionando per diverse ore al Jpl Nasa grazie al progetto "Stream" che viene portato avanti da diversi anni all’interno della scuola. Uno scambio di idee, di progetti, di robotica e di calcoli col mondo americano: mai come in questi casi, i veri fondamenti si scoprono direttamente sul campo confrontandosi con altri studenti che portano avanti il loro percorso di studi dall’altra parte del mondo. Durante il viaggio, i 24 allievi sono stati accompagnati dai professori Daniele Bini, Laura Liotta, David Mattioli, Riccardo Niccolai, Elena Soverchia e da Cristiana Pasquinelli della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Per loro, oltre anche a qualche momento immancabile di relax per un’avventura del genere, la visita e la presenza al quartier generale di Pasadena dove hanno incontrato scienziati di caratura internazionale oltre a lavorare fianco a fianco con i loro compagni della Segerstrom High School - Santa Ana California.

"Abbiamo voluto dare una nuova e moderna connotazione allo "Stream" – spiegano i docenti dell’ITTS Fedi-Fermi – inteso come flusso di coscienza che, nella letteratura dei primi del ‘900, risulta una tecnica narrativa utilizzata per la rappresentazione del flusso dei pensieri così come compaiono nella mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi. Questo è ciò che è accaduto nella dinamica di svolgimento del progetto. Il flusso di coscienza ha plasmato ogni studente e ogni docente e ha portato a un coinvolgimento totale contaminando la sfera didattica, culturale, relazionale ed emotiva. Un fenomeno unico nel suo genere che porterà sicuramente altre soddisfazioni. Da stream a…dream il passo è breve ed il nostro sogno si è realizzato".

Questo scambio, infatti, è parte fondamentale del progetto "Stream" (acronimo di Students Together for Robotics & Engineering Arts for Mars) che è stato ideato e realizzato presso il "Fedi-Fermi" a partire dallo scorso anno scolastico. Le attività si svolgono grazie alle interazioni delle classi 4^IC (informatica), 4^MD (meccanica), 5^KA (elettronica) con le classi di studenti americani guidati dal professor Adam Woods. E, con questo progetto, l’istituto pistoiese è stato protagonista anche all’ultima edizione del concorso "Si…Geniale" dove si è portato a casa il premio della giuria popolare.

S.M.