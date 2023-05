Alla scoperta de "I giganti della montagna" Lezioni di Tarasco sul "magma poetico" di Pirandello

Tre giorni per andar ben l’oltre l’approccio, bensì per addentrarsi nel "magma poetico" del dramma pirandelliano de "I giganti della montagna": "Per scoprire i molti percorsi che conducono dal testo alla scena e forse, nel caso di Pirandello, anche viceversa a ritroso, dalla scena al testo, per ritrovare la nostra più vivida fiammella di umanità in un mondo dominato da ‘Giganti’ che calpestano la poesia". A condurre le lezioni rivolte ad attori e attrici professionisti ci sarà Matteo Tarasco, pluripremiato regista teatrale dall’impressionante curriculum (nonché, tra i tanti meriti, la nomina a membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab di New York, primo e unico italiano a riceverla). La proposta arriva da Electra Teatro (iscrizioni e info: [email protected]) e si svolgerà a Pistoia nei giorni 19, 20 e 21 maggio.

"In quasi tutti i lavori di Pirandello i fatti non avvengono sulla scena. I fatti sono già avvenuti. Le creature di Pirandello – scrive Tarasco – realizzano sulla scena, Pirandello utilizza il teatro come continuo processo dialettico tra l’autore e il pubblico, costruisce drammi, ove il palcoscenico si trasforma in un poliziesco luogo di tortura e in cui gli uni sono i carnefici degli altri. In una matassa così arruffata Pirandello non interviene, l’enigma rimane enigma. L’estrema realizzazione di questo processo creativo si ha in quei testi definiti dallo stesso autore ‘miti’. E in particolare nell’ultimo incompiuto, ‘I Giganti della Montagna’, mito della poesia, ove l’autore morente è forse la summa di tutta l’arte del grande scrittore siciliano".

l.m.