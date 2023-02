Alla casa del popolo di Bottegone spazio al concorso "Rafanelli"

Domani, giovedì 9, alla casa del popolo di Bottegone, nell’ambito del concorso teatrale per compagnie amatoriali ‘Fabrizio Rafanelli’ va in scena (fuori concorso) l’associazione culturale Zona teatro libero che presenta ‘Gli imbianchini non hanno ricordi’ di Dario Fo, regia di Enrico Melosi. Lo spettacolo inizia alle 21.15, l’ingresso è libero. Nelle note di regia, Enrico Melosi spiega: "È un atto unico, dinamico, con trovate tra il clownesco e la farsa della antica commedia dell’arte. Un ritmo veloce e con azioni meccaniche che riportano a tecniche delle antiche rappresentazioni dei giullari. Gli attori impegnano il loro corpo e la loro energia in un rincorrere un’azione che non lascia tempo al pensare, trasformando il tutto in puro e sano divertimento. Occorre voglia di giocare nel recitare il grande Fo, in fondo il teatro è sempre stato questo, rimanere ragazzi a far finta di....o a farlo sul serio?". Da giovedì 16 tornano in scena le compagnie in concorso ed è la volta della compagnia I Giardini dell’arte nel celebre testo di Tennessee Williams ‘La gatta sul tetto che scotta’ regia di Marco Lombardi. Il concorso ‘Fabrizio Rafanelli’ è giunto con successo alla sedicesima edizione e offre all’affezionato pubblico spettacoli per tutti i gusti: dal genere brillante a quello drammatico, dalla commedia al giallo teatrale. Il progetto è curato dall’associazione culturale Zona teatro libero e comune di Pistoia, in collaborazione con Uilt (Unione italiana libero teatro), Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia. Informazioni: associazione Zona teatro libero, telefono 393.4254742, [email protected]

Piera Salvi