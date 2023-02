Alla Bit di Milano il trionfo delle "nostre" eccellenze

Una vetrina unica per Pistoia, per la Montagna Pistoiese e tutte le espressioni territoriali attraverso le quali si declinano le rispettive offerte turistiche: è quella che si è presentata alla Bit-Borsa internazionale del turismo di Milano, in corso dal 12 al 14 febbraio. "Se viaggi si vede" è stato il titolo di un’edizione incentrata soprattutto su sostenibilità, turismo lento e viaggi all’aria aperta.

Al grande appuntamento, capace di mettere a confronto migliaia di stakeholder del segmento, hanno preso parte il Consorzio turistico Apm ed il Consorzio turistico città di Pistoia, entrambi aderenti a Confcommercio. La postazione è stata inserita all’interno dello stand di Toscana promozione turistica, che ospitava una trentina di operatori. Un modo per presentare al pubblico le peculiarità e i punti di forza del territorio, mediante la chiave di lettura offerta da dibattiti, convegni tematici e degustazione di prodotti tipici. E lunedì 13 febbraio l’attenzione è ricaduta proprio su Pistoia e sulla Montagna Pistoiese, grazie anche ad un approfondimento a cura dell’assessore al turismo e tradizioni e manifestazioni jacopee del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, capofila dell’ambito.

"La fiera – il commento di Paolo Cavicchio, presidente Consorzio turistico città di Pistoia – si conferma come un momento di confronto importante con operatori del settore nazionali ed esteri, come possibilità per far conoscere una città che si rivela interessante perché a misura di persona, da vivere al pari degli stessi abitanti, raccolta e ricca di sorprese. È stata, inoltre, un’ottima occasione per fornire agli operatori una notevole visibilità grazie alla mole e alla qualità degli utenti partecipanti".

Grande la soddisfazione per il risultato raggiunto espressa dallo stesso Sabella: la Bit è stata un’occasione per presentare sotto il brand Visit Pistoia, il territorio che comprende i comuni di Pistoia, Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese e che coniuga l’offerta variegata di esperienze all’aria aperta (in ogni stagione dell’anno) alla proposta culturale della città d’arte. "Le bellezze di Pistoia, le attrazioni naturalistiche della Montagna Pistoiese, gli eventi e le manifestazioni storiche medievali sono una ricchezza del nostro territorio – ha detto –. Un territorio ricco che, grazie ad un lavoro coordinato negli ultimi anni, l’Ambito sta valorizzando, per ampliare il pubblico di turisti e visitatori, senza snaturare quanto di autentico può esprimere". Nella stessa giornata la città di Pistoia, tra l’altro, è stata protagonista con la Rete nazionale dei comuni medievali, che promuove luoghi medievali d’eccellenza e redige un calendario nazionale di eventi, punto di riferimento per tutti gli appassionati di rievocazioni storiche d’Italia.