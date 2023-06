Alla Biblioteca dell’amicizia evento dedicato a Nirmala Devi

Conoscersi e ritrovarsi, intraprendere la strada che porta all’equilibrio e farlo a partire dal lascito di una figura spirituale straordinaria, certamente unica come lo è stata quella dell’attivista indiana Shri Maraji Nirmala Devi. Sarà un bel momento di condivisione quello di giovedì (ore 17.30) alla Biblioteca dell’amicizia, nel Bar Nazionale (piazza da Vinci, 21) dove con i volontari sarà presentato il libro "Sahaja Yoga, la via spontanea alla realizzazione del sé" (Rizzoli). Un viaggio attraverso il quale la madre spirituale con semplicità e incredibile profondità parla della meditazione, della vita, della bellezza della natura e di come sperimentare l’unione con l’armonia della creazione. L’evento pistoiese rientra nella molteplicità di altre iniziative inaugurate lo scorso 21 marzo in tutto il mondo per ricordare Shri Mataji: conferenze, meditazioni e concerti hanno avuto luogo a Parigi, Londra, Madrid, Bucarest, Monaco, Sidney, New York e si stanno susseguendo in tutta Italia. Info e prenotazioni al 340.6339906.