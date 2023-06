Alla Anna Frank gli studenti dal cuore d’oro

Grande festa alla scuola primaria Bertocci del comprensivo Anna Frank. Lo scorso 6 giugno, anche se il tempo non è stato clemente, gli oltre cento bambini che frequentano il plesso hanno aperto il pomeriggio con con i canti del coro guidati dalle insegnanti e successivamente dai rappresentanti del Comitato di Gestione dei genitori per fare una sorpresa agli insegnanti. La festa è proseguita con mercatino dei libri, mercatino dell’usato, pesca di beneficienza, Ruotona della Fortuna, tiro al barattolo, e per la gioia dei bambini, bibite, panini, pizza, schiacciata e bomboloni! Gli ottimi proventi della festa saranno destinati alle necessità della scuola. Il personale, gli alunni e i genitori ringraziano tutti i negozi e le ditte e aziende che hanno fornito gadget e articoli di vario genere per la pesca di beneficenza, in particolare: Sezione Soci Coop Pistoia, Mister Wizard, Parrucchiere Max, Divini Sapori, Rosticceria l’Angolo da Vito, Bar Crudelia, Conad Superstore, Valvirginio Pistoia, Emicart, Cartoleria Follia, Cartolibreria Solletico, Farmacia Magnini.