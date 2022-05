Caso Alival, l'azienda diserta il tavolo in Regione. "Gravissimo"

Articolo : Caso Alival, "Ora viviamo nell’incertezza totale. Per noi non c’è nulla da festeggiare"

Ponte Buggianese (Pistoia), 10 maggio 2022 - Un comportamento gravissimo che denota mancanza di rispetto verso lavoratrici, lavoratori e istituzioni. E rappresenta una ferita profonda nella storia recente delle vertenze occupazionali della Toscana. È il giudizio duro, in una nota, della Regione Toscana sull'assenza della proprietà alla prima riunione del tavolo sulla questione Alival, che si è svolta nel pomeriggio.

Il gruppo Castelli, controllato dalla multinazionale Lactalis, nel giorno della scorsa Pasquetta, si spiega ancora, ha annunciato la chiusura degli stabilimenti italiani sia in Toscana, a Ponte Buggianese in Valdinievole (oltre ad alcuni esuberi nel sito di Santa Rita di Cinigiano in provincia di Grosseto), sia in Calabria, comunicando il licenziamento a tutti i dipendenti.

In Toscana la vicenda riguarda il destino di oltre 80 famiglie. Alla riunione del tavolo erano presenti le Rsu, i livelli regionali e provinciali di tutte le organizzazioni sindacali, i sindaci dei due comuni toscani coinvolti, e, per la Regione, il consigliere per il Lavoro e le crisi aziendali del presidente Giani Valerio Fabiani, l'assessora al Lavoro Alessandra Nardini, nonché l'Unità di crisi regionale e Arti.

"È la prima volta in una vertenza che la proprietà, adducendo motivazioni pretestuose, non si presenta al tavolo regionale", sottolinea Fabiani, che assieme all'assessora Nardini si dicono "esterrefatti per questo atteggiamento".

I rappresentanti dell'amministrazione regionale ribadiscono che la chiusura dei siti e i licenziamenti vanno evitati. "Strumenti e alternative per scongiurare l'esito peggiore della vertenza ci sono - afferma l'assessora Nardini - e anche per questo abbiamo rinnovato all'azienda l'invito a presentarsi al confronto".

Inoltre, secondo Nardini e Fabiani, l'impatto della vertenza su territori di due diverse Regioni rende sempre più opportuno e urgente l'apertura di una tavolo da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Infine, l'assessora Nardini si è presa l'impegno di avviare contatti anche con la Regione Calabria affinché si possa percorrere insieme una percorso comune verso una soluzione positiva della vicenda.