Alia ritarda il saldo Tari La protesta del sindaco "Inefficienza che costa 134mila euro al Comune"

Il ritardo da parte di Alia, gestore dei servizi ambientali, nell’invio dal saldo Tari 2022 costerà al comune di Agliana una perdita sul bilancio comunale a consuntivo di oltre 134mila euro. E il sindaco di Agliana Luca Benesperi fa sentire la sua voce: "Non è tollerabile – tuona il primo cittadino - che l’inefficienzorganizzativa dell’azienda vada a mettere in ginocchio i bilanci comunali con danno per i cittadini. I Comuni non sono bancomat: o ci si rende conto, anche a livello nazionale, che occorre fornire le risorse e gli strumenti agli enti locali per affrontare i problemi o ci limiteremo a garantire il solo servizio di anagrafe". Benesperi riferisce: "A seguito di numerosi solleciti, Alia ha completato l’emissione del saldo Tari 2022 con inconcepibile ritardo, a causa di problemi tecnici. Il totale bollettato ammonta a 3.490.121,56 euro a fronte di un importo del piano finanziario di 3.624.927 euro, con una perdita sul bilancio comunale di 134.805,44 euro che sarà rilevata in sede di consuntivo 2022 e inciderà negativamente sul risultato di amministrazione". Il sindaco rileva che già la Tari (tassa sui rifiuti) è quella con il più alto tasso di evasione, in quanto il servizio d’igiene ambientale non viene interrotto per i morosi e il Comune deve, ogni anno, accantonare un fondo di svalutazione crediti: "Per intenderci – spiega il sindaco – è la copertura per chi non paga". Ma se a questo aggiungiamo anche il mancato pagamento delle bollette per un disguido del gestore dei servizi che le invia in ritardo, si ha un doppio problema.

"A fronte di un piano economico finanziario di 3.624.927 euro – evidenzia Benesperi – noi accantoniamo sul fondo svalutazione crediti 874.452,47 euro. Denari che potrebbero essere utilizzati in spesa corrente per dare servizi". La cifra del piano economico finanziario è quella che il Comune dovrebbe incassare e che deve girare ad Alia, anche se ci sono evasori. "In pratica – aggiunge il sindaco – se tutti pagassero sarebbe una partita di giro, ma così non è. La questione riguarda tutti i Comuni e non possiamo fare nulla. Se i modelli di gestione ed efficienza della nuova Multiuility, operazione sulla quale siamo stati convintamente contrari, sono quelli di Alia e Publiacqua non c’è da dormire sonni tranquilli".

Piera Salvi