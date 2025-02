Alfa, un nuovo nome per l’estate pistoiese

Nuovo nome per l’estate pistoiese: il 3 luglio si esibirà sul palco di piazza del Duomo, all’interno degli eventi che animeranno i mesi estivi, Alfa, col suo tour dal titolo "Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato". Sono molti gli artisti italiani pronti a esibirsi in piazza del Duomo, sia all’interno del calendario del Pistoia Blues Festival che (come in questo caso) all’esterno, Dopo l’annuncio della presenza di Nayt (8 luglio), Francesco Gabbani (9 luglio), Brunori Sas (5 luglio) e Gianna Nannini (13 luglio), il 3 luglio sarà la volta di Andrea De Filippi, in arte Alfa. Classe 2000, il cantautore genovese, ha più di 586mila iscritti al canale YouTube, 2 milioni di follower su TikTok, 850 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 290 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un quintuplo disco di platino (‘bellissimissima "3’), un quadruplo disco di platino (‘Cin Cin’), un doppio disco di platino (‘Vai!’), 7 dischi di platino (‘TeStA Tra Le NuVoLe, pT2’, ‘Sul più bello’, ‘Testa tra le nuvole, Pt.1’, ‘Before Wanderlust’, ‘San Lorenzo’, ‘Ci sarò’, ‘il filo rosso’) e 10 dischi d’oro.

Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese ha annunciato "Alfa Summer Tour-Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato", una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. L’annuncio di questo nuovo tour estivo arriva a un anno di distanza dall‘uscita del suo album "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato"; un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per i suoi grandi concerti che continuano a coinvolgere e ad emozionare.

I biglietti sono disponibili da oggi alle 14 su Ticketone e Ticketmaster. E’ presente la possibilità di entrata anticipata con l’opzione ‘Pit early entry’. Aperture porte Pit+Eearly Entry: dalle 18.30 alle 20. Aperture porte posto unico alle 20.

L’evento, che non è parte del cartellone del Pistoia Blues, sarà uno degli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane ed è organizzato da Associazione Bluesin in collaborazione con Leg Live Emotion Group e Comune di Pistoia.

Davide Costa