Alessandra ricomincia con il giallo di Cioni

Tutto ha inizio nell’estate del 1962. Siamo all’isola d’Elba, precisamente a Porto Azzurro. È dal carcere elbano che due uomini stanno scappando. C’è una strada assolata, il mare intorno, storie e destini che si intrecciano in quella eterna lotta che trasforma prima in cacciatori poi in prede, prima in vittime poi in carnefici. La suspense è tanta ne "Il filo dell’inganno" ultimo romanzo dell’avvocato penalista e scrittore Carlo Cioni ospite della Biblioteca dell’amicizia, nel salone del Bar Nazionale in piazza Leonardo da Vinci 21 a Pistoia questo venerdì, 27 ottobre, alle 17.30. Sarà il giallo di Cioni ad aprire l’autunno delle presentazioni in questo luogo che, così come richiama il nome, sa di cultura e di amicizia e che da tempo si è ormai aggiunto a pieno titolo ai salotti letterari cittadini, forte della grande passione libraria che anima Alessandra Vannetti, ideatrice di questo spazio. "Sono felice di tornare a ospitare Carlo Cioni, già alla nostra Biblioteca nel 2019 con il suo esordio letterario “Per difendere il suo blu“ – introduce Alessandra –. Da quella volta siamo rimasti in contatto anche grazie ai social, ai quali affida riflessioni scritte e video che si contraddistinguono per spiccata ironia e intelligenza. Tanto che la sua anziana nonna e il gatto Lore, protagonisti dei suoi interventi, sono diventati parte della quotidianità di ogni amico della Rete". Classe 1972, empolese doc, Cioni è avvocato penalista e vice procuratore onorario. Appassionato di thriller, nella letteratura e nel cinema, è oggi alla sua esperienza in veste di scrittore in questo romanzo giallo autopubblicato. "Sono rimasta davvero colpita dall’impianto del libro così vicino a quelli scritti da chi, nella vita, lo scrittore lo fa come primo e unico mestiere – aggiunge la padrona di casa –. Il suo modo di raccontare rapisce, la sua fantasia è fervida. Quello che presentiamo venerdì è un giallo molto intricato che prende le mosse da un’evasione dal carcere di Porto Azzurro e arriva fino ai giorni nostri, pur svolgendosi in un arco temporale di una sola settimana. C’è un filo che lega i diversi personaggi e la storia, con la trattazione di un tema particolare quale l’intelligenza artificiale. Non mancano i colpi di scena e un finale che ci proietta in una realtà che guarda al futuro".

Gli appuntamenti con i libri proseguiranno, in un calendario che va completandosi e che al momento prevede una nuova chicca: il 9 novembre prossimo alla Biblioteca dell’Amicizia ci sarà lo scrittore Luca Ongaro con "L’enigma di Macallè" (Sam Editore, 2023) in un pomeriggio organizzato con gli Amici del Giallo in compagnia di Maurizio Gori e Giuseppe Previti. La Biblioteca dell’amicizia, ricordiamo, è nata nel 2016 dopo la radicale scelta di Alessandra di eliminare le slot dal locale che gestisce con i fratelli Alessandro e Alberto per far posto ai libri, che possono essere presi in prestito gratuitamente, e anche donati, per chi lo desidera. Da allora sono stati molti gli incontri, le presentazioni di libri, le iniziative di solidarietà.

linda meoni