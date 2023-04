Addio ad Aldo Montagni, mondo del calcio in lutto

Pistoia, 26 aprile 2023 – Se n’è andato nelle scorse ore, a poche settimane dal traguardo degli 82 anni che avrebbe tagliato il prossimo 17 maggio. Il suo impegno nel mondo dello sport e del commercio non sarà tuttavia dimenticato. Quarrata piange la scomparsa di Aldo Montagni, commerciante che al lavoro ha sempre affiancato la passione per il calcio.

Nella prima metà degli anni ‘70 era stato fra i soci fondatori dell’Utensilferramente Pistoiese di Pistoia, un’azienda attiva ancora oggi. Ma in città e in provincia era noto anche per il suo impegno nel mondo calcistico, visto che è stato presidente del Quarrata per oltre un decennio. "Mio padre ha sempre creduto nei valori dello sport, iniziando dal concetto di squadra. E lo ha sempre visto anche come uno strumento di realizzazione personale – ha ricordato la figlia, Carolina Montagni –: si è sempre impegnato molto nello sport, a favore dei più giovani. Aveva una grande passione per il calcio in generale e per il Quarrata in particolare".

Il sodalizio quarratino non poteva quindi non stringersi attorno al suo ex-presidente, manifestando il proprio cordoglio ai familiari. "Una persona nota ed importante per la storia della nostra società – il messaggio del dirigente Alessandro Felici, del resto della dirigenza e di tutto il club – che la terra ti sia lieve, presidente".

Montagni ha guidato il Quarrata indicativamente dal 1993 al 2007, passando il testimone all’attuale numero uno Vasco Gori. Una delegazione del club potrebbe quindi partecipare alle esequie, che si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta. E nel futuro prossimo, l’obiettivo sarà quello di ricordare Montagni anche su quello stesso campo di gioco che ha sempre amato. La società è infatti intenzionata a lavorare nei prossimi mesi per ricordare l’ex-presidente, valutando l’ipotesi di mettere appunto alcuni iniziative in suo onore. E chissà che nel 2024 o nel 2025 non possa nascere il “Memorial Aldo Montagni“. "Un torneo di calcio in onore di mio padre? Perché no? – ha commentato Carolina – si tratta di una decisione che non spetta ovviamente a me, ma ci farebbe sicuramente piacere. E sono certa che anche il babbo avrebbe apprezzato".