Muore commerciante storico, addio a Aldo Gori

Pistoia, 28 ottobre 2023 – E’ grande il cordoglio per la morte di Aldo Gori. Con lui se ne va un altro di quei volti che hanno fatto la storia commerciale della città, un uomo sempre sorridente, gentile, capace di stare al pubblico con inossidabile flemma ed eleganza.

Fino a dieci anni fa, quando era andato in pensione, era stato il titolare della ricevitoria dell’Arca, nata dalla trasformazione del suo storico Bar Commercio. Il suo vero nome era Gesualdo, ma era Aldo per tutti. Lascia la moglie Franca Fallani, il figlio Alessandro, architetto, e l’amatissimo nipotino. La malattia che lo aveva colpito qualche tempo fa non gli ha lasciato scampo. Aveva 77 anni.

"Aldo Gori è stato per mezzo secolo una figura di riferimento del commercio cittadino e una guida autorevole all’interno della Fipe Confcommercio. La sua scomparsa ci addolora profondamente – scrive Confcommercio Pistoia e Prato –. Una attività la sua che era iniziata nei primi anni Sessanta, per proseguire ininterrotta fino alla prima decade del duemila.

"Per cinquant’anni di fila Gori ha accolto generazioni diverse, facendo in modo che la sua attività diventasse un vero punto di costante aggregazione nella zona di porta Carratica. Era una figura molto dinamica in tanti sensi: aveva fondato, a esempio, una squadra di calcio del bar che ottenne titoli importanti ai campionati nazionali Aics".

Dentro Confcommercio, invece, Gori è stato per anni vicepresidente della Fipe: "Esprimeva autorevolezza in ogni intervento e lasciava sempre trasparire un animo buono. Caratteristiche che lo fecero diventare in breve tempo un saldo punto di riferimento per i pubblici esercizi, dei quali riusciva a interpretare istanze e ambizioni. Ci mancherà molto. Alla famiglia, le nostre più sentite condoglianze".

Toccante il ricordo di uno dei suoi più cari amici, Stefano Pagnini: "Quando è andato in pensione era contento, si godeva i suoi viaggi nel Salento, che amava moltissimo, il nipotino, che adorava. Noi ci vedevamo tutte le mattine a colazione, lo andavo a prendere a casa, sopra la ricevitoria e trascorrevamo un’ora insieme. E poi c’erano le serate del mercoledì, a casa mia, nella taverna, con tutti gli altri amici del gruppo dell’Arca, serate semplici, anche soltanto a pane e olio. Si guardava la partita, si rideva, si scherzava. Serate bellissime". I funerali si svolgeranno lunedì 30 ottobre alle ore 10, nella chiesa della Misericordia.

l.a.