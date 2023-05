Addio ad Aldo Bardelli, "Il corridore". Simbolo dell’automobilismo italiano

Pistoia, 30 aprile 2023 – Il cuore del "corridore" ha smesso di battere. Venerdì mattina si è spento Aldo Bardelli, per i pistoiesi di città "Il corridore" appunto, in contrapposizione a Mauro Nesti, "Il pilota" della Montagna.

Avrebbe festeggiato i 90 anni il prossimo 18 ottobre. Come da sue volontà, le esequie si sono tenute in forma privata nella chiesa di Gello: attorno a lui, la moglie Mara, le figlie Francesca e Lucia, i nipoti Diego e Virginia. Riposerà nella cappella di famiglia al cimitero della Misericordia, a Pistoia. "Come raramente accade, era amatissimo dai suoi concittadini – lo ricorda con dolcezza la figlia Francesca, presidente nazionale dell’Unione Veterani dello Sport –. E il babbo ricambiava tanto affetto. Ha scelto di andarsene in silenzio, ma gli avrebbe fatto piacere essere ricordato".

"Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, l’ultimo dei quali soltanto due settimane fa come ‘Pilota del cuore dei Pistoiesi’", scrivono in una nota i Veterani dello Sport di Pistoia.

«Specialista in cronoscalate su prototipi, ha disputato circa 400 gare vincendone quasi la metà. Campione tricolore, ha gareggiato su Alfa Romeo TZ1 e TZ2, Alfa 33 spider prototipo e su Jaguar e-Type. A Pistoia, era conosciuto da tutti come ‘il Corridore’, nome che nel 2019 è diventato il titolo del libro a lui dedicato e che racconta la sua vita e la storia di sportivo sui tornanti di tutte le maggiori competizioni automobilistiche. Terminata la carriera negli anni Settanta, ha continuato a vivere nel mondo dei motori come collezionista di auto d’epoca, curando il suo splendido parco macchine con amore e dedizione. È stato socio fondatore della sezione pistoiese dei Veterani".

«Imprenditore e pilota degli anni Sessanta e Settanta – aggiungono il presidente Alfredo Lippi e i soci del Veteran Car Club di Pistoia – ha rappresentato per tutti i pistoiesi e non solo, lo specchio di un periodo storico dell’Italia che cresceva, si sviluppava e vinceva. Una giovinezza dedicata allo sport iniziando prima nel calcio poi nell’hockey a rotelle e nel ciclismo. Un uomo tutto di un pezzo che ha sempre portato avanti uno stile di vita sobrio ed elegante e ha fortunatamente contribuito alla diffusione dello sport dell’automobilismo in Toscana e in Italia. Gli amici del Veteran Car Club e gli appassionati si stringono alla famiglia, sempre vicina. Ciao Aldo, gran signore davvero".

