Alberi e rigenerazione delle piazze. Il Pd attacca la destra: "Tanti errori"

Il tema del verde acuisce il duello politico. Il Pd attacca: "Nel corso di queste settimane sono state numerose le contestazioni all’amministrazione di destra che governa Pistoia da oltre sette anni, soprattutto in merito alle scelte che sono state compiute sui tagli delle alberature e sulla rigenerazione di alcune piazze, a partire da Piazza San Bartolomeo e San Lorenzo".

L’Unione Comunale del Partito Democratico ha deciso di provare ad affrontare il tema della rigenerazione urbana e della necessità di immaginare "un piano del verde per la nostra città – spiega una nota –, organizzando un momento di dibattito assieme agli ordini professionali degli architetti e degli agronomi e forestali per domani, alle 21, alla Casa del Popolo di Capostrada".

L’evento, moderato da Lorenzo Scalise e aperto dalla dottoressa forestale Martina Venturi, vedrà anche la partecipazione di Valerio Barberis, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Prato. "Abbiamo ritenuto necessario – affermano i democratici pistoiesi – coinvolgere i professionisti che si occupano di verde e di pianificazione territoriali per capire quali strade potrebbero essere intraprese anche a Pistoia, visto che la gestione attuale da parte della destra ci pare assai fragile e priva di un disegno complessivo. Un esempio per tutti: sono stati eliminati alberi non pericolanti e all’apparenza sani in viale Matteotti per realizzare una pista ciclabile parallela ad una già esistente".

"Era proprio necessario? Le risorse legate al Pnrr potevano essere spese in maniera migliore? Pensiamo - concludono i democratici - che queste scelte siano il frutto della mancanza totale di un disegno complessivo sul piano del verde e sulla mobilità dolce. A questo aggiungiamo che da oltre un anno e mezzo non si hanno più notizie dall’assessore Cialdi rispetto al rinnovo degli strumenti urbanistici, come il piano strutturale e il piano operativo. Si continua a vivere alla giornata a discapito della qualità della nostra città, come dimostrano le classifiche non ultima quella pubblicata dal Sole 24 Ore". E’ scontro sul’ambiente.