Al via rassegna Oasi Dynamo Il programma

Al via la seconda edizione della rassegna di Oasi Dynamo pensata tra Talks e Concerti per promuovere il rapporto tra Uomo & Natura. Sostenendone la tutela e la valorizzazione. Lo scorso anno l’Oasi ha visto la partecipazione di importanti esponenti della divulgazione ambientale, iniziando da Mario Tozzi fino a Stefano Mancuso e da Massimiliano Ossini a Folco Terzani, da Franco Berrino ai responsabili del WWF. Ma anche l’esibizione di apprezzati talenti musicali, con melodie di musica jazz, classica e lirica, che risuonavano tra i boschi, i prati e il lago della riserva naturale. Quest’anno gli appuntamenti si rinnovano, con ospiti di eccezione. "Il primo appuntamento – si legge nella nota emessa dagli organizzatori - è il 23 giugno con Emiliano Toso, biologo cellulare, musicista compositore a 432Hz e ideatore del progetto Translational Music. Seguirà lo sportivo Moreno Pesce, l’antropologo Damiano Tullio, la famiglia Terzani, il giovanissimo ornitologo Alfiere della Repubblica, Francesco Barberini, l’organista Silvio Celeghin, il soprano Luisa Giannini e altri. Con questa 2° edizione, - afferma Matteo Pennacchi, - vogliamo confermare la volontà di Oasi Dynamo nell’essere un luogo che accoglie, catalizza e promuove iniziative e persone impegnate nel proteggere e valorizzare il rapporto tra l’Uomo e la Natura". La stagione si concluderà con la 2° edizione del Meeting Internazionale del National Geographic, che si svolgerà all’Oasi Dynamo dal 17 al 22 Settembre. Per informazioni visitare il sito web e i canali social di Oasi Dynamo.

Andrea Nannini