Al via la rassegna "Notti di stelle 2023" Doppio appuntamento a Villa Stonorov

Doppio appuntamento questa settimana a Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli in via Felceti 11, per la rassegna estiva "Notti di stelle 2023". Prima data da segnare in agenda è quella di mercoledì, con una serata dedicata alle più belle canzoni d’amore dei nostri tempi interpretate da Elio Capecchi e dalla cantante Serena Nacci, accompagnati dall’OrkestrAccia Light composta da Leo Ricotti (chitarra e cori), Jacopo Ciani (violino e cori), Tommy Iacoviello (tromba), Gianni Bonanni (fisarmonica), Andrea Marianelli (contrabbasso) e Brando Bardini (batteria e cori). Per l’occasione l’anfiteatro si tingerà di rosso e qui Nicla Paola Nerozzi esporrà alcune sue opere e una in particolare realizzata appositamente per l’evento realizzato da Aido Pistoia, Associazione italiana per la donazione di organi, in collaborazione con Nadia Meli. Non l’unica serata a marchio Aido: in rassegna anche lo show di varietà "Di tutto un Pop" (28 giugno) tratto dal format televisivo di Tvl, presentato da Simone Gai, Scira Pratesi e affiancato dal cast della trasmissione e lo spettacolo sui grandi comici toscani interpretato dallo stesso Simone Gai (27 luglio). Spettacolo e drink a 15 euro, ingresso a offerta per Aido; la prenotazione obbligatoria (0573.477423). Giovedì, ore 21, il testimone passa alla compagnia teatrale fiorentina Attori & Convenuti in "Bebè nel mondo che vorrei", commedia musicale scritta da Gaetano Pacchi e Alessandra Tilli. Le musiche originali, ideate ed eseguite con la fisarmonica dal professor Franco Bonsignori. L’evento è stato organizzato con la preziosa collaborazione di Carlangela Livi e di Pietro Lulli, membro dell’associazione Amici del Vallecorsi per il teatro. L’ingresso è libero.