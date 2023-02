Al via la manutenzione dei lastricati in centro Modifiche alla viabilità

I lavori di ripristino dei lastricati che stanno interessando il centro storico da alcuni mesi si spostano in piazza del Duomo. Da lunedì 20 fino a venerdì 24 febbraio, ne sarà interessato il tratto di fronte al tribunale. Completati, così, i lavori in via Buonfanti e in via del Ceppo, il cantiere arriva nella piazza principale della città, spostandosi in punti diversi, dove le lastre di pietra necessitano di maggiore manutenzione. Dopo il tratto antistante il tribunale, si passerà in altre due aree della piazza, fra le quale una sempre di fronte al tribunale e l’altra di fronte all’ex prefettura. Come già avvenuto in molte altre strade del centro, tra le quali vicolo Sant’Andrea, via delle Colonne, vicolo San Michele, via dell’Ospizio, volta del Pesce, via dell’Anguillara, via della Sapienza e via XXVII Aprile, verranno rimosse le pietre originarie e poi riposate su una soletta in calcestruzzo armato. L’intervento viene eseguito dalla ditta Dueci di Donati Carla & C. di Pistoia. Nelle mattine di mercoledì 22 e sabato 25 febbraio, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente. I due banchi che si trovano nel punto in cui devono essere eseguiti i lavori di manutenzione si sposteranno in un posteggio poco distante.