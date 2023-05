Al top alle elezioni universitarie "Lottiamo contro il caro-affitti"

Grande risultato per Sofian Aboulmachayl alle elezioni universitarie a Firenze: lo studente pistoiese, segretario provinciale dei Giovani Democratici, è risultato il candidato più votato al consiglio della facoltà di giurisprudenza. "Questa tornata è stata un successo per il centrosinistra – esulta Aboulmachayl, cittadino italiano di origine marocchina, residente a Ponte Buggianese – siamo prima lista di ateneo. A giurisprudenza poi abbiamo avuto un risultato storico, che mi ha visto essere il più votato in termini di preferenze. La notizia mi ha profondamente emozionato per la tantissima fiducia ricevuta – aggiunge –, fiducia che ripagherò in questi due anni mettendomi al servizio e al lavoro per tutti e tutte coloro che ne avranno bisogno. Oggi più di ieri il nostro impegno sarà quello di portare nei vari organi le istanze degli studenti delle studentesse. Abbiamo già delineato alcune priorità – elenca –: proporre un implementazione del servizio di placement per l’orientamento in uscita; chiedere maggiore attenzione e servizi ad hoc per studenti lavoratori eo con disabilità; risolvere il problema della scarsità delle aule per le lezioni".

"Studiare in università richiede molti sacrifici e non tutti purtroppo possono permetterselo attualmente – dice – infatti abbiamo proposto di incrementare la no-tax area, perché il diritto allo studio sia effettivamente un diritto di tutti e non solo di chi può permetterselo economicamente. Infine già da tempo come Csx abbiamo segnalato quanto il problema degli affitti anche a Firenze non sia da sottovalutare – conclude Aboulmachayl – è necessario intervenire al più presto per garantire a tutti e tutte la possibilità di proseguire con gli studi".

albe