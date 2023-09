"Al servizio di cittadini e comunità". L’attività del centro per le famiglie si fa sempre più ricca e composita

Riparte con rinnovato slancio l’attività del "Centro per le famiglie" di Pistoia, con tante novità. Ad ogni livello. "Un servizio che accoglie, accompagna e si prende cura dei legami tra le persone con il loro contesto di vita – rimarca il vicesindaco e assessore all’inclusione sociale Anna Maria Celesti –, sostenendole tramite informazioni sui servizi presenti nel territorio, attraverso il servizio gratuito di consulenze genitoriali, attività di gruppo, incontri tematici e di confronto rivolti a genitori e famiglie, eventi formativi e informativi. E così, a distanza di quasi due anni dalla sua apertura, vogliamo promuovere nuovi appuntamenti e incontri tematici – aggiunge – per sostenere le reti familiari, favorendo la valorizzazione delle competenze personali e familiari, sostenendo la costruzione di legami di fiducia e il senso di appartenenza a una comunità. Ma anche per allargare i nostri orizzonti – conclude Celesti – e coinvolgere quanti più soggetti possibile".

Quando? Ottobre, in particolare. Mese dell’affidamento familiare e della famiglia. Pertanto da mercoledì 4 ottobre allo spazio Incontro (nello spazio 0-6) di via Sestini 15, il mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12, riprenderanno le attività rivolte a famiglie con bambini da 18 a 36 mesi. Un luogo per accompagnare la loro crescita attraverso esperienze di condivisione e di scambio e per scoprire occasioni di incontro per le famiglie nella nostra città. Domenica 8 ottobre, in occasione della fiera d’autunno, si terrà la Festa della famiglia al Parco della Rana, dalle 15 alle 17. Si svolgeranno attività sul tema familiare e della vicinanza solidale con letture animate, laboratori manuali, incursioni di recitazione. in collaborazione con G713. Domenica 15 ottobre si terrà l’iniziativa "A piccoli passi", passeggiata in natura per tutta la famiglia alla Ghiacciaia del Reno, dalle 9.30 alle 12.30, in collaborazione con l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e Socialmente. E ancora, martedi 17 ottobre open day al Centro affidi della Società della Salute Pistoiese in via Gentile 479, dalle ore 17 alle 19. Si tratta di un incontro informativo con gli operatori, che presenteranno progetti e daranno informazioni sul tema dell’affidamento familiare e la vicinanza solidale. Infine, sempre nel mese di ottobre, verrà lanciato un concorso aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio pistoiese sul tema della solidarietà fra famiglie e vicinanza solidale.

Alessandro Benigni