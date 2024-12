Al Piccolo Teatro Bolognini il gran concerto per "Socialmente" Le celebrazioni natalizie a Pistoia includono il "Concerto di Natale per Socialmente" al Piccolo Teatro Bolognini, organizzato dagli studenti del Liceo musicale Forteguerri. Il repertorio variegato comprende opere di Puccini, musica spagnola e canti natalizi. Evento gratuito, a cura dell'assessorato alle politiche di inclusione sociale e associazioni del progetto Socialmente. Per informazioni contattare AnzianInforma.