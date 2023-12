Al Pantheon per gli appassionati del giallo. E alla San Giorgio con il clown per i più piccoli

L’associazione Giallo Pistoia ricorda l’appuntemento di oggi, venerdì 29 dicembre, alle ore 17.30, al Pantheon degli uomini illustri in Piazza San Francesco a Pistoia, con la presentazione del libro "L’Hotel. Un viaggio, un abisso, un approdo tutto alfemminile". A dialogare con l’autrice Dana Maria Stifren, il presidente di Giallo Pistoia, Giuseppe Previti e il giornalista Maurizio Gori. Una storia misteriosa, con protagoniste molti personaggi femminili, ambientata a New Orleans a metà del 1800. Una storia di sofferenze, passioni e affetti, con tante vite che si incontrano in un Hotel. Gli intermezzi musicali saranno a cura della Banda Borgognoni con Carlo Giannini insegnante di chitarra presso la Scuola di Musica e la cantante Stefania Russo. L’incontro è in collaborazione con il Comune di Pistoia e con la Biblioteca San Giorgio. Ingresso libero.

E la Biblioteca San Giorgio saluta il 2023 con uno spettacolo di giocoleria. Per i più piccoli, è in programma per oggi, venerdì 29 dicembre, alle 16.30 nella zona Holden "Lezioni di galateo... ovvero le buone maniere viste da un clown!" con il dottor Fresco. Lezioni di galateo è uno spettacolo clown: il conte Patacchi, un nobile decaduto, si propone di educare i bambini alle buone maniere. Tale proposito si scontrerà ben presto con la follia del conte e con il suo diverso modo di interpretare il galateo. Il vero motore dello spettacolo è la continua interazione col pubblico e la capacità del Conte Patacchi di improvvisare continuamente situazioni comiche cogliendo gli spunti proposti dal pubblico. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni 0573 371600.