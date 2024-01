Al Nursery Campus "I ministri tecnici non esistono". Ecco l’ultimo libro del professor Enrico Giovannini

Domani, lunedì 22 gennaio, alle ore 18, nella Sala Biblioteca del Pistoia Nursery Campus, in via Bonellina a Pistoia, presentazione dell’ultimo libro di Enrico Giovannini, dal titolo "I ministri tecnici non esistono" (edizioni “Laterza”). L’evento è organizzato dall’Acli Provinciale di Pistoia in collaborazione con Nursrey Camp e Poieinlab, impresa di ricerca sociale.

Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all’Università Tor Vergata di Roma, è stato ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi e ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta. Capo statistico dell’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, poi presidente dell’Istat fino all’aprile 2013, dal 2016 al 2021 è stato Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis).

Questo suo ultimo libro è una riflessione sul ruolo del governo e sulle scelte di prospettiva che anche un ministro cosiddetto “tecnico” è chiamato a fare nell’interesse del Paese. Uno sguardo dall’interno al difficile ruolo di decisore della cosa pubblica.

Con Enrico Giovannini dialogheranno Valentina Conte, caposervizio della cronaca di Pistoia de La Nazione, Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovanili e all’innovazione, ed Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro.