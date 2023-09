AL NURSERY CAMPUS

Aspiranti attori cercansi. La produzione Cine1 di Roma è alla ricerca di quattro precise figure da inserire nel cast di un docufilm su una storia vera, le cui riprese saranno a Pistoia nelle prime due settimane di ottobre. La produzione intende selezionare tre bambini maschi, mori, in età compresa tra i 7 e i 12 anni con una minima dimestichezza in scena o dotati di una certa spigliatezza. E’ richiesta anche una minima abilità di gioco con il pallone. Si cerca anche un uomo, età tra i 40 e i 55 anni, di corporatura robusta, senza barba né baffi. Il casting si terrà al Pistoia Nursery Campus in via Bonellina 116 il 12 settembre dalle 12 alle 18. Portare un curriculum con foto allegata.