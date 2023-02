Al Molino di Giamba, per riscoprire il tempo Ma le castagne sono minacciate dal clima

Benvenuti qui, dov’è la forza dell’acqua a creare la magia, a ricordare nei secoli di cosa abbiamo vissuto: della sola natura, quella che plasmata dall’ingegno dell’uomo è capace di produrre piccoli miracoli che profumano di buono. Li chiamano "i luoghi di Terzani" sottolineandone così il potere di raccoglimento e in effetti a salir qua, quell’idea di ritrovata pace, radici e senso profondo della vita di cui parlava il maestro la si ritrova in pieno. Poi ti allontani appena dal cuore del paese – che è poi la principale rivendita-emporio che rifornisce il borgo -, insegui il rumore dell’acqua e infine arrivi in un luogo che sa d’antico, tanto raro ormai che per trovarne uno simile devi spostarti almeno in Garfagnana e poi in chissà quale altra valle d’Italia, in un censimento che si limita a poche dita della mano. Siamo al Molino di Giamba, costruzione datata 1820, solo recentemente restaurato e inserito infine negli itinerari de ‘La vita quotidiana’ dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. L’atmosfera che si respira ad addentrarsi nella Valle in particolare nei mesi di novembre, dicembre e gennaio è carica di suggestione, a compimento di un rituale antichissimo che porta in tavola infine l’oro dell’Orsigna, la farina di...