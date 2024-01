Al Moderno c’è il ’Bent’ per le scuole

Domattina (alle 10), al teatro Moderno di Agliana, matinée per le scuole nell’ambito delle iniziative per celebrare ’Il Giorno della memoria’. Va in scena lo spettacolo ’Bent’ di Martin Sherman (ingresso gratuito), pièce che porta alla ribalta lo sterminio subito da migliaia di persone per il proprio orientamento sessuale. Regia di Lorenzo Tarocchi, con Alessandro Novolissi, Gabriele Giaffreda, Alessio Nieddu, Francesco Tasselli, Henrj Bartolini, Davide Arena. Voce fuori scena Marcello Sbigoli, costumi Tedavì ’98, scene e luci Eva Sgrò e Loris Giancola, produzione associazione culturale Masaccio. ’Bent’ (deviato) di Martin Sherman, rappresentata per la prima volta al London’s Royal Court Theatre nel 1979, è una pièce che porta alla ribalta lo sterminio subito da migliaia di persone per il proprio orientamento sessuale. Una pagina di storia così importante, eppure così trascurata, che pone inquietanti interrogativi sulla realtà di oggi. Berlino, 1934. Max, il protagonista, convive con Rudy, ballerino di cabaret. Dopo il brutale assassinio ad opera delle Ss di un soldato dello Sturmabteilung (prima milizia nazista) con cui aveva trascorso la notte, Max tenta una tragica fuga insieme al compagno, che viene presto ucciso, mentre lui finisce prigioniero a Dachau. Nel campo di concentramento Max, che ha finto di essere ebreo e per questo porta la stella gialla, incontra Horst, che è marchiato con il triangolo rosa, simbolo riservato agli omosessuali, e tra i due nasce una storia d’amore delicata, improbabile, disperata. Spettacolo inserito nella stagione teatrale del Moderno, organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e Comune. p.s.