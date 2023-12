Al "Merito della Repubblica". Le eccellenze della provincia insignite dell’alta onorificenza

È il giorno degli auguri del Prefetto alla città, rappresentata da tutte le più alte cariche civili, militari e religiose. E non se ne poteva scegliere uno migliore: una limpida mattinata di sole ha fatto da sfondo ai primi bilanci dell’anno che sta per concludersi, in un territorio molto vasto e con esigenze, caratteristiche e criticità di vario tipo. Ma è stato anche il giorno in cui la città celebra le sue eccellenze. Il Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina ha consegnato i diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Il Prefetto ha insignito dell’onorificenza di Commendatore il tenente-colonnello dei carabinieri Fedele Verzola (premiato dal sindaco Alessandro Tomasi e dal comandante provinciale colonnello Stanislao Nacca), per "la brillante e onorata carriera militare e i servizi resi alla Repubblica". Il titolo di Cavaliere è andato invece a Marco Romiti (premiato dal sindaco e dal vescovo Fausto Tardelli), iImprenditore, rappresentante della società agricola "Romiti Vivai di Pietro e Figli"; a Monica Menchi (premiata dal sindaco e dal Procuratore Tommaso Coletta), attrice professionista; a Paolo Livi (insignito dal sindaco di Montecatini Luca Baroncini e dal questore Marco Dalpiaz), legale rappresentante della società "Mit Srl" di Montecatini, operante nell’attività di produzione software; a Irma Bendinelli (premiata dal sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti e dal comandante della Finanza colonnello Stefano Lampone), dipendente comunale di Pieve a Nievole ora in pensione; al luogotenente Salvatore Maricchiolo (premiato dal vicesindaco di Quarrata Patrizio Mearelli e dal comandante dei Vigili del fuoco Fabrizio Priori), comandante della stazione dei Carabinieri di Quarrata; al luogotenente Gian Luca Sodano (premiato dal sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo), comandante della stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio; e all’appuntato scelto Angelo Di Mario (premiato dal sindaco di Pistoia e dal colonnello Alessandro Vivarelli, comandante provinciale dei paracadutisti Nembo), in servizio al Nucleo Informativo del comando provinciale dei Carabinieri di Pistoia.

In chiusura, il Prefetto ha voluto ringraziare per la riuscita della giornata le forze dell’ordine, la Provincia, studenti e professori del ’Martini’ di Montecatini e le aziende ’Romiti Vivai’, ’Valerio Ricevimenti’, ’Confetteria Corsini’, ’Cantine Sensi’, ’Gedac’, ’Acqua San Felice’ e Giorgio Baldi per la ’Zonin’.