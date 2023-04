Al Melograno lavori in corso Ultimo step per la Frosini

Due gli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica, per un finanziamento complessivo di quasi sette milioni di euro, dei quali un milione e mezzo per la scuola dell’infanzia Melograno (di cui 1.275.000 provenienti dal Pnrr) e oltre cinque per la primaria Attilio Frosini (dei quali 4.650.000 del Pnrr). I lavori del Melograno sono già in corso d’opera. Nello specifico, il progetto prevede il rinforzo strutturale, la sostituzione degli infissi esterni, il restauro e ripristino del rivestimento a mosaico esistente e della decorazione a finto marmo. Programmato, inoltre, il restauro della quasi totalità degli infissi interni originali in legno, la coibentazione della copertura e la posa di rivestimento a cappotto sui prospetti di via Cavallerizza e di viale Matteotti e sulla corte interna. All’esterno saranno completati interventi di sistemazione complessiva che riguardano la recinzione, le ringhiere, le scalinate, poi il risanamento dei muretti. Completerà l’intervento, la realizzazione ex-novo degli impianti elettrico e meccanico (sistema idrico sanitario, di ricambio dell’aria, di riscaldamento a pavimento), compreso l’impianto antincendio.

Per quanto riguarda la storica scuola Attilio Frosini, i lavori sono in fase di affidamento. Con l’attuazione del progetto sarà preservato l’aspetto originario della struttura, valorizzando gli elementi di pregio presenti. Allo stesso tempo il plesso sarà reso più sicuro e moderno attraverso il miglioramento sismico dell’edificio, l’adeguamento antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e la ridistribuzione funzionale degli spazi interni che ne miglioreranno il comfort. Previsti, inoltre, interventi sullo spazio verde esterno, sui servizi igienici, sulle facciate, la sostituzione degli infissi, il miglioramento della copertura con la demolizione e la ricostruzione degli elementi strutturali e la realizzazione di controsoffitti antisismici. Tempi strettissimi, è stato spiegato, per quanto riguarda la realizzazione di tutti gli interventi che beneficeranno dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi dell’intero progetto di rigenerazione urbana.

"Alcuni di questi cantieri – evidenzia l’assessore Leonardo Cialdi – sono già stati affidati alle ditte. Per gli altri, entro il 31 luglio abbiamo l’obbligo di firmare i contratti di appalto. In tal senso, in accordo con le ditte, ma soprattutto nella visione della sicurezza che bisognerà avere, perché ci saranno quattro o cinque cantieri diversi, Sant’Ansano, San Lorenzo, Villa Benti e la piazza di San Lorenzo con tutta la ciclovia che lo riguarda, stabiliremo bene con le ditte stesse le date d’inizio lavori". Quello che è certo è che la data di fine lavori, per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr è confermata a marzo 2026.

Patrizio Ceccarelli