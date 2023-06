"Al lavoro per creare le condizioni Il Consorzio PBC ci sarà sempre"

"Il lavoro per permettere l’iscrizione della squadra in A1 è iniziato subito nella notte fra sabato e domenica. Abbiamo avuto una lunga conversazione con Massimo Capecchi, che poi è andata avanti nelle ore successive con vari contatti. Abbiamo ricevuto dei segnali positivi che ci hanno permesso di organizzare degli appuntamenti per il nostro direttore generale (Ettore Saracca, che sarà ufficializzato a breve, nda), così da far nascere delle occasioni utili per realizzare quello che vogliamo tutti, ossia Pistoia nel massimo campionato". Stando alle parole Francesco Giuseppe Cioffi, vicepresidente del Pistoia Basket nonché presidente del Consorzio Pistoia Basket City, le grandi manovre sono partite. L’obiettivo è quello di portare dentro almeno un nuovo grosso sponsor. "Stiamo cercando incessantemente di dare al dare al dg gli strumenti necessari affinché perfezioni le condizioni utili per l’iscrizione al torneo. Abbiamo bisogno dell’ingresso di un almeno un altro partner importante – aggiunge – e stiamo già lavorando su una grande realtà in particolare". Quel che è certo è che l’impegno per confermare la massima categoria che Pistoia - intesa come squadra – si è guadagnata sul campo, è totale. "Assolutamente sì. E ci tengo a dire che il Consorzio c’è e supporterà qualsiasi progetto, a prescindere da ciò che sarà. Per giovedì è stata già convocata un’assemblea straordinaria, durante la quale condivideremo con tutti i consorziati quelli che dovranno essere gli impegni da assumerci in ogni scenario possibile". Anche durante la stagione, il Consorzio non ha voluto fatto mancare il proprio appoggio. Basti pensare a quanto accaduto in occasione dell’arrivo di Zach Copeland, reso possibile anche dalla piccola raccolta a cui hanno partecipato 17 aziende consorziate. "Quel momento ha rappresentato la nostra voglia di costruire qualcosa – conclude Cioffi – è stata una bella spinta, anche se nessuno poteva immaginarsi un finale così bello. Grazie a tuttti coloro che l’hanno reso possibile".

Francesco Bocchini