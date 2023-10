Al Giardino due nuove tigri. Ecco Merida e Sanson salvate da morte certa

Sottratte alla vita da circo, poi sopravvissute a un viaggio disperato che da Latina le ha condotte al confine tra Polonia e Bielorussia. Duemila chilometri in un van adibito al trasporto di cavalli per 46 ore di viaggio, stipate in gabbie inadatte ad accoglierle, malnutrite, sfinite, in condizioni al limite della sopravvivenza. Tre anni, tanto ci è voluto perché si potesse infine parlare di una rinascita. Oggi il sole splende per Merida e Sanson, coppia di giovani-adulte tigri arrivata al Giardino Zoologico di Pistoia a riempire un vuoto doloroso spalancato dalla perdita dell’amata Kamala questa estate e da quella di Raja ancora prima, ma anche a scrivere un nuovo pezzetto di storia. Quella all’insegna della tutela della specie e orientata a garantire una vita di cura e attenzioni, com’è da anni nella missione dichiarata del Giardino diretto da Paolo Cavicchio.

Il calvario di Merida e Sanson è iniziato nell’ottobre del 2019: destinate a un inesistente zoo della Russia (ma più verosimilmente dirette in Cina per essere infine uccise) assieme a un gruppo di altre otto tigri, hanno viaggiato per giorni senza mai arrivare a destinazione raggiungendo prima il confine russo e venendo poi rispedite in Polonia. Un viaggio in condizioni così terribili da essere costato la vita a uno degli esemplari. Il caso fece il giro delle tv straniere, catturando l’attenzione anche della troupe del noto programma Le Iene che a questa vicenda dedicò un approfondito servizio andato in onda nel maggio 2020. Arrestati i due trasportatori italiani, sequestrate le tigri dalle autorità polacche, è stato allora che per gli animali è iniziato il lungo iter di rinascita che le ha viste assegnate in parte a uno zoo della Polonia, in parte a un santuario in Spagna. Ed è da quest’ultimo che provengono i due ospiti pistoiesi, Sanson e Merida, accuditi prima del loro arrivo in Italia all’Aap Primadomus, a Villena, dove dal 2009 l’associazione gestisce il recupero dei grandi felini. "Quando sono venute a mancare entrambe le nostre ‘vecchiette’ sentivamo l’esigenza di tornare ad accogliere nuove tigri. Così è nato il contatto con l’Aap di Villena, associazione con la quali in realtà siamo in rapporti da sempre. Cercavano buone mani alle quali affidare Sanson e Merida. Gli esperti del centro ci avevano detto che erano pronte ad essere inserite in un nuovo contesto. Così questa estate siamo andati in Spagna a conoscerle e ne siamo rimasti rapiti. E ora eccoci qua – dicono Paolo Cavicchio ed Eleonora Angelini –. Sarà bellissimo riuscire a replicare quanto già accaduto con Raja e Kamala, anche loro arrivate da noi dopo situazioni pregresse difficili. Abbiamo trascorso insieme dieci anni bellissimi, sappiamo che sarà lo stesso coi due nuovi arrivati".

Giunti a Pistoia a metà luglio, Sanson e Merida hanno avuto bisogno di un po’ di tempo per prendere confidenza con i luoghi, le persone, la nuova routine arrivando infine proprio in questi giorni a mostrarsi al pubblico senza alcuna paura. "La storia del calvario delle dieci tigri esplosa nel 2020 la conoscevamo. Avere la conferma che i due esemplari venivano da quella esperienza ci ha emozionati enormemente. Vederle dal vivo, sapere che fine crudele avevano rischiato ci ha fortificato in una convinzione già presente in noi: accogliere al Giardino animali per dar loro una seconda possibilità".

linda meoni