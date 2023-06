Al designer Pupillo un doppio premio

Il designer pistoiese Franco Pupillo ha ricevuto due premi importanti, il primo per uno stand realizzato a Vinitaly per l’azienda vinicola Cantine Bonacchi di Quarrata e il secondo per un originalissimo biglietto di auguri di Buon Anno che ha avuto una nomination nel concorso "Gmund" per l’alta qualità nel design che utilizza la carta. Al Vinitaly lo stand della ditta Bonacchi ha ricevuto una prestigiosa medaglia di bronzo per le originali soluzioni di "vedo non vedo" che conciliavano l’esigenza di spazi riservati con la necessità di esporre i vini dell’azienda. Pupillo ha utilizzato a questo scopo delle strisce satinate per oscurare parzialmente certi ambienti e pareti in listelli di rovere che creano riservatezza in una zona ufficio senza però chiuderla del tutto. Il resto lo hanno fatto i dettagli e i materiali, dal vetro brunito alle minitende veneziane, dai nomi dei vini leggibili in trasparenza al gioco degli specchi e della illuminazione a led. Il premio tributato allo stand è un doppio successo pistoiese, per il designer Pupillo ma anche per l’azienda Bonacchi, che ha potuto valorizzare la qualità dei suoi vini. I prodotti delle Cantine Bonacchi non vengono solo dalla zona di Quarrata ma da fattorie e vigneti che la ditta ha via via acquisito nei territori più rinomati della viticoltura Toscana come Castelnuovo Berardenga e Montalcino nel senese e dall’ultimo anno anche Bolgheri, dove è nato il nuovo marchio "Gerbido" proposto dall’azienda. Franco Pupillo si occupa da anni di design e di comunicazione a tutto tondo, dai siti internet al confezionamento dei prodotti, ma ha sempre mantenuto una passione particolare per la carta come mezzo privilegiato di trasmissione di sentimenti e di emozioni. " Tra le sue ultime creazioni su carta c’è il biglietto di "Buon 2023" che ha ricevuto una nomination nel concorso Gmund, che si tiene nei pressi di Monaco di Baviera. Il biglietto premiato è realizzato con carta Hemd, cioè ricavata dalla canapa, dunque particolarmente flessibile e caratterizzato dauna originalissima busta ad incastro contenente un cartoncino interno un "grazie" in rilievo unito ad un elegante pensiero e auna citazione di Wallace D. Wattles sul tema della gratitudine come purificazione della mente e come generatrice di una realtà sempre migliore. La carta che si tocca e riluce, la carta che esalta i colori dei caratteri stampati e si fa incidere e plasmare resta la protagonista anche nella comunicazione del ventunesimo secolo.

Giacomo Bini