Al Cral Breda di scena la musica e la prosa

Conclusione di settimana con doppio appuntamento all’auditorium dell’ex Cral Breda in via Ciliegiole. Si parte stasera alle 21.30 con il primo di tre concerti che la storica banda pistoiese, la Filarmonica Borgognoni, terrà in questa sede nelle prossime settimane. Ad aprire gli spettacoli sarà il gruppo spontaneo della Filarmonica, street band a tutti gli effetti composta da un ristretto gruppo di elementi il cui repertorio spazia dalla classica al pop, passando per rock e folk italiano e internazionale. Il sound statunitense sarà protagonista nelle successive due serate: venerdì 27 ottobre sarà la volta del jazz di New Orleans, mentre il 10 novembre il concerto sarà all’insegna del blues (ingresso 5 euro per i soci, 10 non soci; info e prenotazioni: 351.8270336).

Aprendo una parentesi a proposito di Filarmonica Borgognoni, vale la pena ricordare anche gli altri due appuntamenti che la vedranno impegnata in veste di organizzatore: oggi alle 16.30 al Pantheon il convegno "Antropologia della salute. Linguaggi creativi e benessere psichico"; domani alle 15 la Filarmonica si ‘sposta’ a Saturnana dove propone una passeggiata ai luoghi delle credenze popolari organizzata dal museo laboratorio di Saturnana. Al termine musica con la Borgognoni e merenda. Tornando al circolo Hitachi, sabato sera sarà la volta del teatro per la rassegna già in corso. In programma la commedia "Assassinate la zitella" con la compagnia All In diretta da Marco Tognozzi. Lo spettacolo inizia alle 21.30; ingresso a 8 e 10 euro (soci circolo e Arci, non soci). La rassegna proseguirà sabato 4 novembre con il musical "Kabaret. Addio a Berlino" della Compagnia della FeniceRise Up Academy, per la regia di Serena Carradori.

linda meoni