Al Ceppo 60mila vaccinazioni Adesso l’hub rimodula gli orari

L’hub vaccinale del Ceppo taglia in traguardo delle 60mila vaccinazioni, di cui quasi 8mila in età pediatrica: numeri davvero ragguardevoli, se si pensa che il centro è stato aperto nemmeno tre mesi fa, lo scorso 2 dicembre (dal 16 dello stesso mese per i bambini). Dopo questo grande sforzo di medici e volontari, complice la flessione dell’onda pandemica, adesso la struttura rimodula i propri orari: da domani sarà aperta (sia per gli adulti che per i bambini) dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 20, mentre resterà chiusa la domenica. Chiuso definitivamente da venerdì scorso, invece, il centro vaccinale di Bottegone. Ma la guardia resta alta: a partire da martedì primo marzo, infatti, anche in Toscana sarà avviata la somministrazione della quarta dose booster per le persone particolarmente fragili. Quanto all’ultimo report vaccinale dell’Asl Toscana Centro, relativo alla scorsa settimana, i numeri sono chiaramente tra i più contenuti di questa campagna. Una curva sempre più discendente ben illustrata dai dati: 271 le prime dosi (alle quali aggiungere le ulteriori 64 somministrate dal 13 al 20 febbraio ai bimbi in età 5-11 anni, dato mai così basso), 653 le seconde e 2.238 terze dosi. Anche le attività dagli spoke periferici risultano piuttosto scariche con dosi distribuite nell’ordine di qualche decina e lo stesso Ceppo, principale centro vaccinale provinciale, che segna appena un più 1.932 dosi, numero ben lontano da quello al quale eravamo abituati, con ritmi anche di ottomila dosi in una settimana. I dati naturalmente fanno i conti con l’attuale situazione di fine campagna e con un numero di contagi che in questi due anni per la nostra provincia è sempre stato tra i più alti. Andiamo a leggere i dati per anagrafica, con tra parentesi rispettivamente seconde e terze dosi: per la ...