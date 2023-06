Al Carabattole Love Park è festa Le belle voci dell’Ely’s Talent Night

Una festa della musica, con il divertimento ospite d’onore. L’"Ely’s Talent Night", il tour di Talent Busters-l’Acchiappatalenti, fa tappa ad Agliana: giovedì 29 giugno, dalle 21.20 al Carabattole Love Park, Elisabetta Branchetti e Raffaele Totaro presenteranno una serata dedicata alle sette note. Nella prima parte, una rassegna di belle voci soliste, con l’esibizione di giovani talentuosi interpreti e cantautori, nella seconda parte invece spazio al concerto dal vivo dei Cubirossi, vincitori dell’VIII edizione di Talent Busters e reduci dal recente successo di Viva Rai Due. Guidati dalla frontwoman Marina Giusti, potremo ascoltare la musica adrenalinica dei fratelli Gianluca e Alessandro Leoncini, il primo virtuoso della batteria il secondo della chitarra. Una serata a ingresso gratuito, con la possibilità di mangiare e bere, assicurano gli organizzatori. Per l’occasione, la fotografia è affidata a Sandro Nerucci. Come ogni spettacolo che si rispetti, s’inizierà dalla sigla: "Come vetro", brano prodotto e arrangiato da Damiano Innocenti di Sartoria Musicale, scritto e cantato da Ginevra Carucci. La scaletta prevede l’apertura affidata a Filippo Martelli ("Guardastelle" di Bungaro); poi Noemi Carlucci con "Set fire to the rain" di Adele, Alive con l’inedito "La casa delle bambole"; Michelangelo Fattori con "When the party’s over" di Billie Eilish; Mattia Ponzi con "Sei stata la canzone più bella del mondo" di Incubo; Gianluca Niccoli con il classico "Ancora" di Eduardo De Crescenzo; Giulia Mosca con "Rolling in the deep" di Adele; Giulia delle Officine Opportunità con l’inedito "Respirare"; Badhead con l’inedito "Se ti manco"; Emanuele Atrei con "Se adesso te ne vai" di Massimo Di Cataldo; Giulia Colzi con "Brighter days" di Emeli Sandé; Lorenzo Fabiani con l’inedito "In the dark"; Debora Mungai con l’inedito "Ricominciare" e infine Felicchina che con la sua chitarra acustica darà colore all’inedito "Vivere".

"Vi aspettiamo numerosi – invita tutti la vulcanica Branchetti – perché interpreti e cantautori sono di alto livello. Daremo vita a una serata nella quale la musica la farà da padrona: offriremo un repertorio per tutti i gusti e attenzione agli inediti proposti, veramente notevoli. Proprio per questa possibilità di esprimerci, ringrazio il direttore artistico del Carabattole Love Park, Luca Nesti, una persona sempre attenta agli artisti emergenti, capace di fare splendidamente sintesi". Non resta, allora, che partecipare.

Gianluca Barni