Al Bolognini Vassallo racconta Marcovaldo

Il personaggio è di quelli noti: buffo, melanconico, un animo semplice, padre di famiglia e uomo di fatica, "ultima incarnazione di una serie di candidi eroi poveri-diavoli alla Charlie Chaplin" – parole della penna che l’ha generato – con la particolarità di essere "uomo di natura esiliato nella città industriale". È Marcovaldo, una delle figure più amate della letteratura di Italo Calvino ed è a lui che è dedicata la serata di domani, venerdì 15 dicembre, ore 21, al teatro Bolognini, a voler celebrare il centenario della nascita dello scrittore attraverso l’interpretazione dell’attore Alessio Vassallo, conosciuto al grande pubblico della tv soprattutto per aver vestito i panni di Mimì Augello nella serie "Il giovane Montalbano" dedicata al commissario di Camilleri. "Marcovaldo" di Italo Calvino è una raccolta di venti novelle uscite nella prima edizione a stampa nel 1963 per una collana Einaudi. Favole moderne ambientate in una grande città industriale italiana negli anni del boom economico che hanno tutte per protagonista Marcovaldo, le cui avventure si svolgono in equilibrio tra realismo e comicità, offrendo al lettore l’opportunità di riflettere sul tema del rapporto dell’uomo contemporaneo con la natura.

L’attore, che ha recitato in diversi film e cortometraggi ed è stato uno dei volti noti in serie di successo ("Edda Ciano e il comunista", "Romanzo siciliano", "Squadra antimafia-Palermo oggi 2"), sarà accompagnato da Marco Ghirardini al clarinetto. Lo spettacolo è prodotto da Reggio Iniziative Culturali.

La sede del teatro, e quindi l’appuntamento dedicato a Calvino, sarà inoltre l’occasione per festeggiare la "Festa degli alleati" della Biblioteca San Giorgio, ovvero un’occasione pensata per tutti coloro che nel corso dell’anno hanno messo il loro tempo, le loro competenze e la loro passione al servizio della cittadinanza, tramite la biblioteca stessa. "La scelta della San Giorgio di aprirsi alle alleanze – spiegano dalla biblioteca – rivoluziona il consueto modello di offerta culturale delle istituzioni pubbliche, secondo il quale ci si attende che una biblioteca si limiti a offrire dei servizi per i cittadini ricettori passivi delle sue proposte. Il nuovo canone, praticato sempre più intensamente dalla San Giorgio, è invece quello della cittadinanza attiva. Questo comporta la co-creazione di una ampia gamma di attività, che si vanno ad aggiungere a quelle della biblioteca tradizionale, in cui i cittadini sono allo stesso tempo non solo fruitori e produttori ma anche creatori di una conoscenza condivisa". Centrale in questo senso è in particolare il ruolo dei volontari raccolti nell’associazione Amici della San Giorgio, impegnati in progetti importanti come il punto prestito alla Coop, il mercatino "Di libro in libro", le letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici, il Librobus e molti altri. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

l.m.