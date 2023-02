Aiuti in partenza per Turchia e Siria con l’associazione "Bambinopiù"

Un grande cuore anima questo piccolo gruppo di persone. Sono sette, dall’addetto alla sicurezza al prete, ma tutti mossi da un solo intento: aiutare. E questa volta la loro missione umanitaria partirà da Pistoia verso Turchia e Siria, a seguito del drammatico terremoto che le ha colpite. Da quelle terre arriva un grido: "la situazione è disastrosa. Abbiamo bisogno di aiutI". Richiesta accolta subito dall’associazione BambinoPiù di Pistoia, costituita ad agosto 2022 e già impegnata a portare solidarietà e aiuti alle famiglie con bambini in Ucraina, in Africa e sul territorio pistoiese. "Abbiamo già pronti i furgoni, carichi di generi di prima necessità, soprattutto alimenti, grazie al prezioso contributo di Conad in merce, coperte, giacconi e medicine – dice Alessandro Benedetto, presidente dell’associazione BambinoPiù –. Partiamo lunedì (domani, ndr), insieme ad Onsur Italia e altri volontari di varie associazioni italiane. Siamo solo in attesa di permessi da parte delle autorità turche. Andremo al sud della Turchia al confine con la Siria, dove si concentra il danno maggiore. Sarà un viaggio molto lungo e dispendioso – precisa Benedetto –: il convoglio umanitario dovrà percorrere 2.200 km solo per arrivare in Turchia". BambinoPiù è un’associazione senza scopo di lucro che nasce con...