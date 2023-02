Aiuti da Quarrata per le popolazioni di Turchia e Siria

Da oggi a Quarrata, a La Civetta in via Corrado da Montemagno, parte la raccolta per il terremoto Turchia-Siria. Collaborano: Misericordia di Quarrata, Cgil, Circolo Acli di Montemagno, Casa della Solidarietà di Quarrata, Anpi, Caritas Quarrata, EmporioSociale, Auser Quarrata, Cooperativa l’Orizzonte, Pozzo di Giacobbe. Servono: coperte, sacchi a pelo, torce, thermos, alimentari a lunga conservazione, medicinali da banco, pannolini, latte in polvere, prodotti e abbigliamento per bambini. Misericordia Quarrata 0573.72391.