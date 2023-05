"Aiutateci ad affrontare le spese"

La Misericordia da domani domenica 7 maggio, promuove, ogni fine settimana, la raccolta delle offerte necessarie a sopperire alle innumerevoli spese che quotidianamente si trova ad affrontare. "Le spese cui la Confraternita ha dovuto far fronte in quest’ultimo anno sono state ingenti – evidenzia il governatore, Ilaria Signori (foto) –, a causa dell’incontrollato aumento dei costi energetici, dei carburanti e dell’indispensabile manutenzione dei mezzi. Sono state tante le manifestazioni di affetto e di vicinanza che abbiamo ricevuto dalla popolazione aglianese, in questi mesi così difficili. Chiediamo, però, di continuare a sostenerci, per poter garantire tutti i servizi che i nostri volontari svolgono 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Sono convinta che, anche quest’anno, la generosità degli aglianesi non sarà da meno". Domattina i volontari saranno alla chiesa di San Michele, dalle 8 alle 11.30. La Misericordia precisa che nessuno è autorizzato a raccogliere denaro porta a porta. Oltre ai gazebo che i volontari allestiscono ogni fine settimana in varie località, è possibile fare una donazione utilizzando il bollettino postale inserito nella busta recapitata alle case, oppure a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN IT88 V076 0113 8000 0001 2313 524. Le offerte si possono anche portare direttamente alla sede. Per informazioni: www.misericordiadiagliana.it., 0574.710225. Signori lancia anche un appello: "Chi ha compiuto 16 può fare volontariato alla Misericordia. Tutti potranno trovare il proprio spazio di servizio, per rendersi utili alla collettività".

Piera Salvi