Aiutare i più fragili, restaurare i tesori: sono le direttive dei Lions

Aiuto alle persone fragili, in particolare disabili e malati di Alzheimer, ma anche il restauro e la conservazione di alcune testimonianze storiche del territorio. Sono gli indirizzi del Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese illustrati dal presidente Umberto Mannelli nel corso della 38esima Charter Night alle Pavoniere di Prato alla presenza del Governatore Distrettuale dei Lions Alberto Carradori e di molte autorità civili e religiose tra le quali il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il vescovo Fausto Tardelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pistoia Stanislao Nacca e i sindaci di Montale Ferdinando Betti e di Quarrata Gabriele Romiti.

"Il nostro intento – ha detto il presidente Mannelli – è valorizzare il benessere civico, culturale e sociale della comunità". Saranno mantenuti i "service" tradizionali: il Premio Internazionale di Poesia Città di Quarrata, il concorso "Poster per la pace" rivolto alle scuole, gli incontri sull’uso corretto della rete e i progetti Martina, Buste affrancate, Raccolta occhiali usati, Scatta alle Cascine e Lions in piazza con l’impiego del "camper della salute". Programmate anche una giornata di ippoterapia e un paio di raccolte alimentari per la distribuzione di pacchi tramite Caritas e Servizi Sociali. L’iniziativa "Vola con noi" darà la possibilità a persone con disabilità di vivere un’esperienza di fly terapy. Il Club offrirà inoltre un contributo in favore della Lcif (Fondazione del Lions Club International) che interviene in tutto il mondo nelle calamità naturali e con iniziative per i più bisognosi. Carradori ha presentato il service "Casa Marta" per raccogliere 160mila euro per l’arredamento del primo Hospice pediatrico della Toscana. Carradori ha conferito il Melvin Jones Fellow, massimo riconoscimento lionistico internazionale ai lions Elena Vannucchi, Lucilla Di Renzo, Franco Pupillo e Stefano Martini e anche a Fiorello Filippi (quest’ultimo non socio lions).

Giacomo Bini