Airone ucciso a fucilate a Candeglia

Un airone cenerino è stato trovato morto nella giornata di ieri in via Rodari a Candeglia, nei pressi delle scuole elementari. Chi ha fatto la macabra scoperta ha notato la presenza di una ferita da sparo. Un’osservazione che ha fatto scattare immediatamente la denuncia alla polizia con l’ipotesi inquietante che l’animale sia stato ucciso a fucilate. La notizia ha sconvolto la comunità. "Una vergogna per Candeglia, una vergogna per l’Italia! Qualcuno ha avuto la brillante idea di sparare a questo airone – la rabbia sui social –. Non ci sono parole per spiegare un gesto così tremendo, addirittura sparando. È stata fatta una denuncia e, spero venga rintracciato l’autore e paghi caro. Chi può dare informazioni utili, si faccia avanti". Ora toccherà agli inquirenti.