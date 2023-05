Airone ucciso a Candeglia È caccia al bracconiere "Il problema esiste da anni"

"Quando un episodio del genere accade in città, desta sempre più indignazione, ma il bracconaggio è una vera piaga anche nella nostra zona". Così il professor Alessio Bartolini, volontario dell’associazione Amici per la biodiversità del Padule di Fucecchio e ricercatore stesso per il Centro di documentazione e osservazione del Padule a Castelmartini, sull’uccisione – forse con un colpo di fucile – dell’airone cinerino nei pressi delle scuole di Candeglia dove era solito volare per poi fermarsi lungo il vicino corso d’acqua. Resta il mistero tuttavia su chi possa averlo abbattuto, dal momento che l’esemplare non rientrava in un progetto di monitoraggio come accade per altre specie. "Questa è una vicenda che non ho seguito personalmente – dice Bartolini –, ma ritengo sia una situazione singolare, dal momento che nella zona di Candeglia non ho notizie di colonie nidificate di questa specie. Quello che invece è sicuro è che a Pistoia c’è però una piccola colonia che si trova proprio in centro città e più esattamente in piazza della Resistenza. Qui su alcuni cedri sono stati contati dei nidi di airone".

Gli esemplari dell’avifauna in questo caso non vengono monitorati come singoli animali ma solo come presenza. "Sì, vengono monitorate le garzaie dove gli uccelli nidificano, ma non i singoli animali. A Fucecchio c’è la garzaia più grande della Toscana, però se ne contano molte altre in giro. Tuttavia ci sono molti altri aironi che non sono legati a siti monitorati e non sono dunque tracciabili proprio perché privi di anello".

Riguardo al caso dell’airone cinerino morto a Candeglia però resta il mistero. "Su quel caso ho letto solo quanto pubblicato on line e sulla stampa – prosegue Bartolini – a Pistoia non provvedo io alla conta degli esemplari, ma in generale molte specie di aironi sono in espansione, quindi non è raro vederli sorvolare le nostre zone. In particolare mi riferisco al guardabuoi o al bianco maggiore e altre specie stazionarie come la garzette, mentre altri sono in diminuzione. L’airone cinerino non è tra questi". C’è chi pensa però che chi ha sparato all’esemplare possa averlo confuso con un’altra specie. "Impossibile, la caccia è chiusa adesso e l’airone è inconfondibile. È la prima volta che succede in città e circostanza desta più indignazione ma episodi di bracconaggio avvengono a centinaia ogni anno anche contro aironi e ibis. Ora si è scatenata una sorta di caccia al responsabile, ma quanto accaduto non è un fatto eccezionale o isolato: il bracconaggio è una piaga molto grave. Mi ricordo uno scellerato abbattimento di una cicogna nera e al momento questa orribile pratica sta minacciando il progetto per la reintroduzione dell’ibis eremita, anche nella nostra zona. Sono state perse decine e decine di esemplari, molti anche in Toscana".

Arianna Fisicaro