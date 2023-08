Agricoltori e vivaisti col fiato sospeso "Sempre un occhio sui portali meteo"

Considerando che, nel mezzo dell’estate, si è parlato di "allerta gialla" per temporali e si sono viste situazioni complesse su tutta la penisola, fa strano pensare alla realtà di dodici mesi or sono: più di cento giorni senza nemmeno una goccia di pioggia, temperature alte, fiumi in secca e siccità a livelli mai raggiunti prima che mettevano a serio rischio le colture e le piante. Ecco perché, di fronte ai cambiamenti climatici in atto, è difficile anche organizzare il lavoro nelle campagne e nei vivai, perché la panoramica può cambiare anche nel giro di pochi giorni. E ad un passo da Ferragosto, con le temperature che tornano a farsi particolarmente alte, abbiamo chiesto a Coldiretti Pistoia di fare un punto della situazione su eventuali carenze d’acqua (che non ci sono, visto il giugno particolarmente piovoso e anche gli ultimi temporali) o altre criticità.

"Rimaniamo appesi in queste giornate – spiega Paolo Giorgi, vicepresidente Coldiretti Pistoia – la speranza è che una grandinata non distrugga gli ortaggi pronti da raccogliere piuttosto che il troppo caldo non vada a seccare i fagiolini prima ancora di raggiungere la maturazione. Si sta nell’incertezza climatica anche quest’anno – aggiunge –, con gli occhi sui portali meteo anche nel pistoiese dove la situazione è variegata: ci troviamo di fronte ad ondate di caldo che si alternano a precipitazioni violente che creano un ambiente fertile per la diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la capacità produttiva dei vigneti anche sulle colline del Montalbano. Di contro, situazioni di siccità provocano in alcune zone della provincia la caduta precoce delle olive".

Le recenti piogge hanno dato sollievo da un punto di vista della temperatura percepita ma, dall’altro canto, possono diventare un problema per i raccolti. "Le criticità per il grano – prosegue Giorgi – ci sono state per la quantità di acqua che è caduta fra maggio e giugno che ne ha compromesso sia quantità che qualità. Inoltre, mais e girasoli in Valdinievole sono in miglioramento rispetto alla primavera che, essendo stata così piovosa, ha fatto ritardare alcune semine che, col caldo, stanno soffrendo allo stesso modo del 2022. Infine, va segnalato che l’aria rinfrescata dei giorni scorsi ha dato sollievo alle piante ornamentali – conclude – , così come per gli allevamenti che hanno vissuto un periodo davvero complicato dovuto alla grande afa con consumi elettrici notevoli necessari per dare sollievo agli animali".

Saverio Melegari