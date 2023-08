Agosto, un mese da assaporare Discover Pistoia guida agli eventi

Agosto mese ‘qualunque’, che nonostante i ritmi generali rallentati non può e non deve impedire la narrazione: perché il territorio c’è, la vetrina natural-culturale non chiude mai ed è dunque necessario continuare ad essere "aperti per ferie". Si ripete questo sabato il tradizionale appuntamento in edicola che vuole in consegna ai lettori de La Nazione di Pistoia una copia omaggio dell’urban mgazine Discover Pistoia a chi acquisti il quotidiano, occasione certamente felice per conoscere da vicino quel che ci aspetta in questo mese di agosto, con tutta l’offerta possibile in tutta la provincia di Pistoia. Partendo dunque dall’involucro non si può non citare la copertina del mese, stavolta realizzata dalla pistoiese Alessandra Cioni e dedicata alla Festa di San Bartolomeo, ricorrenza cara a tutti i pistoiesi piccoli e pure a quelli un po’ cresciuti. Una panoramica invece sui contenuti, come sempre ricchi e variegati ad intercettare gli interessi dei pubblici più diversi: dalla cultura da vedere, quella museale, con le iniziative targate Pistoia Musei e Musei Civici, a quella da leggere e ‘partecipare’, come quella proposta dalla Biblioteca San Giorgio. Agosto significa anche spazio a una rassegna come il Serravalle Jazz, di cui qui si offre una esaustiva vetrina, in un invito ad ‘assaltare’ la Rocca nel segno della musica.

Non mancano ovviamente le pagine riservate agli ospiti fissi del Discover edito da Giorgio Tesi, come il Giardino Zoologico di Pistoia che riporta una delle tante storie di successo con protagonista stavolta la tartaruga marina, Emiliano Nappini con la rubrica "Pistoia com’era" che prosegue il capitolo dedicato alle origini della città, la Fondazione Luigi Tronci che guarda già a settembre e Coldiretti Campagna Amica che mette in guardia dal falso cibo italiano. Aria di montagna con il progetto Oca-Oasy Contemporary Art targato asi Dynamo, la presentazione dei prossimi due treni Porrettana Express, il lancio della rassegna "Pracchia in musica" e del prossimo Campionato Italiano della bugia de Le Piastre, giunto alla 47esima edizione, oltre che della terza edizione della Festa del Parco letterario Policarpo Petrocchi, a Castello di Cireglio i prossimi 1, 2 e 3 settembre. Ma notizie non mancano neppure dalla Valdinievole, dal mondo del basket, dai borghi che costellano la nostra provincia. Dunque se avete voglia di lasciarvi trasportare e incuriosire non vi resta che recarvi in edicola questo sabato e garantirvi la vostra copia gratuita di Discover Pistoia.

l.m.