Agosto sulla Montagna Pistoiese, appuntamenti da non perdere!

Come da tradizione, agosto è un mese denso di appuntamenti sulla Montagna Pistoiese, come in generale tutta l’estate. Ecco i più vicini: il 17 agosto, alle ore 17, nella Pieve di Santa Maria Assunta di Gavinana, Mauro Marrani, oggi titolare della "Libreria Salvemini" di Firenze e autore di saggi di carattere storico, terrà una straordinaria conferenza dal titolo "Dall’universo immaginato all’immagine dell’universo": un’intrigante rassegna su alcuni segreti del nostro passato. Marrani concorre attivamente da alcuni anni all’organizzazione di incontri su temi storici, geografici e artistici nell’agosto gavinanese. Alle 21:30 Tchavolo Schmitt Italian Quintet si esibirà al Palazzetto Pertini di Bardalone nell’ambito della prima serata della prima edizione del Toscana Django festival. La sera seguente, venerdì 18 alle 21:30 ancora al Palazzetto Pertini Area Open Project, una formazione in cui l’eredità degli Area torna a brillare arricchita dalla vena compositiva di Patrizio Fariselli. Ultima serata della rassegna al Palazzetto, sabato 19 con Nico Gori & Young Lions. Domenica 20 alle 16:30 in piazza dell’Acerone a Pian degli Ontani I Musicisti della Leggera nel concerto "Storie di Cantastorie con finale in ballo".

AnNa